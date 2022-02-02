CNN: на украинской передовой не разделяют тревогу Вашингтона о «российском вторжении»

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Корреспондент CNN Кларисса Уорд, посетившая позиции украинских военных, отметила, что местные бойцы «серьёзно сомневаются» в том, что «вторжение России состоится», однако всё равно готовятся к нему.
CNN: на украинской передовой не разделяют тревогу Вашингтона о «российском вторжении»
  • AP

«Эти линии фронта оставались замороженными в течение многих лет. Российское наступление мгновенно изменит ситуацию. Но здесь не разделяют тревогу Вашингтона», — сказала журналистка в эфире телеканала.

Уорд также поразилась, что, «несмотря на наращивание танков и тяжёлого вооружения» в России, на украинской стороне «совсем нет ощущения, что кто-либо готовится к вторжению».

«Интересно, что, когда говоришь с местными, кажется, никого здесь ни капельки не волнует перспектива неминуемого вторжения», — сказала она.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

31 января секретарь СНБО Алексей Данилов вновь подтвердил, что не видит признаков подготовки России к «полномасштабному вторжению» на Украину. Об этом же он говорил 24 января.

По оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, «скопление российских войск на границе не означает формирование ударных группировок», а министр обороны Алексей Резников призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны», так как подтверждений этому нет.

При этом Белый дом не согласился с оценками Киева. По словам Джен Псаки, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».

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