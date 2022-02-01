Псаки: Байден готов активизировать личное участие в урегулировании ситуации на Украине

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Президент США Джо Байден «абсолютно» готов к более активному личному участию в урегулировании кризиса вокруг Украины, если это будет признано полезным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки: Байден готов активизировать личное участие в урегулировании ситуации на Украине
  • AP
  • © Andriy Dubchak

«Наш президент абсолютно открыт этому», — заявила Псаки.

По её словам, такое решение будет принято, «если будет решено, что это имеет смысл и является самым конструктивным шагом вперёд».

Ранее американский лидер сообщил, что власти США продолжают призывать к дипломатическому урегулированию, однако готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

Министр обороны Украины Алексей Резников также призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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