Псаки: Байден готов активизировать личное участие в урегулировании ситуации на Украине
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«Наш президент абсолютно открыт этому», — заявила Псаки.
По её словам, такое решение будет принято, «если будет решено, что это имеет смысл и является самым конструктивным шагом вперёд».
Ранее американский лидер сообщил, что власти США продолжают призывать к дипломатическому урегулированию, однако готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины.
Ранее глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.
Министр обороны Украины Алексей Резников также призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.