Псаки: Байден готов активизировать личное участие в урегулировании ситуации на Украине

Президент США Джо Байден «абсолютно» готов к более активному личному участию в урегулировании кризиса вокруг Украины, если это будет признано полезным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наш президент абсолютно открыт этому», — заявила Псаки.

По её словам, такое решение будет принято, «если будет решено, что это имеет смысл и является самым конструктивным шагом вперёд».

Ранее американский лидер сообщил, что власти США продолжают призывать к дипломатическому урегулированию, однако готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

Министр обороны Украины Алексей Резников также призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.