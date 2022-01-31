Байден заявил о готовности США к любому варианту развития ситуации вокруг Украины

Власти США продолжают призывать к дипломатическому урегулированию, однако готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

«Сегодня в СБ ООН мы изложили всю суть российской угрозы Украине... И мы продолжаем призывать к дипломатии как к лучшему пути вперёд», — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, «учитывая продолжающееся наращивание Россией своих сил близ Украины, США готовы ко всему, что бы ни случилось».

Ранее глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

Министр обороны Украины Алексей Резников также призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.