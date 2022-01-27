Глава МВД Украины поддержит рапорт об отставке командующего Нацгвардией Балана

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что поддержит рапорт об отставке командующего Нацгвардией страны Николая Балана и предложит новую кандидатуру на его пост.

«Рапорт Николая Балана мною будет поддержан и направлен президенту Украины для принятия решения», — сообщил Монастырский в своём Facebook.

По словам министра, он также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить исполняющим обязанности командующего Нацгвардией Юрия Лебедя, который занимает пост замкомандующего НГУ.

Кроме того, он приказал изучить условия, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.

Ранее Балан сообщил, что подал рапорт об отставке из-за расстрела нацгвардейцем пяти человек в Днепре.

В ночь на 27 января на Южном машиностроительном заводе в Днепре военнослужащий Нацгвардии из автомата расстрелял караул, погибли пять человек, ещё пятеро ранены.

Среди погибших есть гражданское лицо, это женщина 1986 года рождения.

После инцидента возбуждено дело о халатности в отношении руководства Нацгвардии и уголовное дело по факту стрельбы.