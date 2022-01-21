Блинкен: торг по вопросам возможности Украины самой определять своё будущее невозможен

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Торг по вопросам, касающимся возможности Украины самой определять своё будущее, невозможен. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Женеве.
Блинкен: торг по вопросам возможности Украины самой определять своё будущее невозможен
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«Сюда относятся вопросы, касающиеся ограничения суверенного права украинского народа самому определять своё будущее. Здесь не может быть торга», — отметил Блинкен.

По его словам, на встрече с Лавровым был обозначен ряд «вопросов и фундаментальных принципов», которые США, их партнёры и союзники «намерены защищать».

Блинкен также заявил, что переговоры с Сергеем Лавровым в Женеве идут в русле усилий по снижению напряжённости вокруг Украины.

Глава российского МИД, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее в ходе брифинга заявила, что Россия может в любой момент «атаковать Украину».

Российское посольство в Вашингтоне ранее назвало  вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва будто бы может «сфабриковать повод для нападения».

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