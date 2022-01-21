Блинкен: переговоры с Лавровым идут в русле усилий по деэскалации вокруг Украины

Короткая ссылка
Переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве идут в русле усилий по снижении напряжённости вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: переговоры с Лавровым идут в русле усилий по деэскалации вокруг Украины
  • AP

«Ценю эту возможность нам всем собраться. Эта встреча идёт в русле продолжающихся усилий по деэскалации напряжённости из-за российской агрессии в отношении Украины», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее сообщалось о старте переговоров главы МИД России и госсекретаря США в Женеве.

В ходе встречи стороны, как ожидается, обсудят предложения по гарантиям безопасности.

Блинкен заявил, что не ожидает больших прорывов по итогам встречи с Лавровым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить