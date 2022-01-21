Блинкен: переговоры с Лавровым идут в русле усилий по деэскалации вокруг Украины

Переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве идут в русле усилий по снижении напряжённости вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Ценю эту возможность нам всем собраться. Эта встреча идёт в русле продолжающихся усилий по деэскалации напряжённости из-за российской агрессии в отношении Украины», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее сообщалось о старте переговоров главы МИД России и госсекретаря США в Женеве.

В ходе встречи стороны, как ожидается, обсудят предложения по гарантиям безопасности.

Блинкен заявил, что не ожидает больших прорывов по итогам встречи с Лавровым.