Госсекретарь Блинкен заявил, что не ожидает больших прорывов по итогам встречи с Лавровым

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ждёт больших прорывов по итогам встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.
Госсекретарь Блинкен заявил, что не ожидает больших прорывов по итогам встречи с Лавровым
  • AP

«Я не ожидаю больших прорывов», — цитирует РИА Новости американского дипломата.

Он добавил, что за последнее время с российской стороной проводилось много интенсивных переговоров. По мнению Блинкена, в этот раз можно будет увидеть, какие выводы сделали для себя Россия и США.

«Надеюсь, что мы узнаем, действительно ли Россия заинтересована в урегулировании разногласий через диалог и дипломатию или нет», — сказал он.

Госсекретарь США также заявил о заинтересованности Соединённых Штатов в сотрудничестве с Россией по борьбе с пандемией COVID-19, решению вопросов изменения климата и новых технологий.

При этом новый проект американских санкций предусматривает признание России в качестве государства — спонсора терроризма.

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