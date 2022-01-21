Блинкен: США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по вопросам пандемии и климата
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«Мы демонстрировали добрую волю не только в последние недели, но и на протяжении многих лет, последовательно обращаясь к России, желая работать с Россией. Поскольку Россия, которая направляет энергию, ресурсы и таланты великой державы на по-настоящему совместную работу с нами в попытках решить проблемы, влияющие на всех наших граждан, будь то борьба с коронавирусом, изменение климата или воздействие новых технологий. Мы ничего не желали бы больше, нежели работать с Россией по всем этим направлениям», — заявил Блинкен в интервью телеканалу ZDF, опубликованном на сайте Госдепартамента США.
Ранее Блинкен рассказал о стремлении к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.