Блинкен: США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по вопросам пандемии и климата

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о заинтересованности Соединённых Штатов в сотрудничестве с Россией по борьбе с пандемией COVID-19, решению вопросов изменения климата и новых технологий.

«Мы демонстрировали добрую волю не только в последние недели, но и на протяжении многих лет, последовательно обращаясь к России, желая работать с Россией. Поскольку Россия, которая направляет энергию, ресурсы и таланты великой державы на по-настоящему совместную работу с нами в попытках решить проблемы, влияющие на всех наших граждан, будь то борьба с коронавирусом, изменение климата или воздействие новых технологий. Мы ничего не желали бы больше, нежели работать с Россией по всем этим направлениям», — заявил Блинкен в интервью телеканалу ZDF, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Ранее Блинкен рассказал о стремлении к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.