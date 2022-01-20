Блинкен рассказал о стремлении к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках пресс-конференции с немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок в Берлине заявил, что Соединённые Штаты, как и Германия, стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Об этом информирует ТАСС.

«Германия, как и Соединённые Штаты, стремится к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией», — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что данная позиция отвечает общим интересам двух государств.

Ранее глава МИД Германии по итогам двусторонних переговоров с Блинкеном заявила, что ФРГ и Франция приложат все усилия для возобновления работы в нормандском формате.

До этого один из членов партии Альтернатива для Германии Сергей Хенке сказал, что Германия пытается удержаться «в обоих лагерях», поддерживая отношения с США и Россией.