Блинкен рассказал о стремлении к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией
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Об этом информирует ТАСС.
«Германия, как и Соединённые Штаты, стремится к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией», — сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что данная позиция отвечает общим интересам двух государств.
Ранее глава МИД Германии по итогам двусторонних переговоров с Блинкеном заявила, что ФРГ и Франция приложат все усилия для возобновления работы в нормандском формате.
До этого один из членов партии Альтернатива для Германии Сергей Хенке сказал, что Германия пытается удержаться «в обоих лагерях», поддерживая отношения с США и Россией.