Германия пытается удержаться «в обоих лагерях», поддерживая отношения с США и Россией, заявил РИА Новости один из членов партии Альтернатива для Германии (АдГ) Сергей Хенке.

«Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», — сказал он РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок «весьма полезными».

По его словам, обмен мнениями показал, что Россия и Германия могут постепенно преодолевать расхождения на благо своих народов.