Депутат бундестага заявил о «неизбежном сближении» ФРГ и России

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Германия пытается удержаться «в обоих лагерях», поддерживая отношения с США и Россией, заявил РИА Новости один из членов партии Альтернатива для Германии (АдГ) Сергей Хенке.
Депутат бундестага заявил о «неизбежном сближении» ФРГ и России
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«Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», — сказал он РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок «весьма полезными».

По его словам, обмен мнениями показал, что Россия и Германия могут постепенно преодолевать расхождения на благо своих народов.

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