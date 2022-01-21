Глава МИД Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

Россия не собирается нападать на Украину, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«Я ещё раз хочу напомнить... что Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу», — сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее в ходе брифинга заявила, что Россия может в любой момент «атаковать Украину».

Российское посольство в Вашингтоне ранее назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва будто бы может «сфабриковать повод для нападения».