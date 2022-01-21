Глава МИД Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

Короткая ссылка
Россия не собирается нападать на Украину, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Глава МИД Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Я ещё раз хочу напомнить... что Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу», — сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее в ходе брифинга заявила, что Россия может в любой момент «атаковать Украину».

Российское посольство в Вашингтоне ранее назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва будто бы может «сфабриковать повод для нападения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить