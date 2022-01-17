Политолог Мезюхо прокомментировал ситуацию с возвращением Порошенко на Украину

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо заявил в беседе с RT, что экс-президент Украины Пётр Порошенко вернулся в страну, несмотря на возможность задержания, поскольку иначе его политическая карьера оказалась бы под угрозой.

«На мой взгляд, у Петра Алексеевича Порошенко всё-таки есть некоторая уверенность в том, что он сможет избежать реального наказания. Я думаю, что он может отделаться максимум домашним арестом. Всё-таки, вероятно, у бывшего украинского президента есть гарантии личной безопасности от Запада», — заявил Мезюхо.

Как отметил специалист, экс-президента Украины не может не пугать судьба Михаила Саакашвили, за которого не заступились на Западе во время его последнего «политического перформанса».

При этом эксперт добавил, что Порошенко прекрасно понимает: если бы он не приехал на Украину, то это означало бы для него конец политической карьеры.

«Безусловно, Порошенко есть за что судить: его надо судить за государственный переворот, за «майдан», однако судят не за это», — пояснил политолог.

Говоря о политических амбициях экс-президента Украины, Мезюхо выразил мнение, что Порошенко намерен принять участие в президентских выборах. 

Ранее Порошенко заявил, что его не стали задерживать в аэропорту Киева, потому что украинские власти «испугались», увидев большое число его сторонников.

На пограничном контроле в аэропорту Киева следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным. Позже Порошенко вернули паспорт, после чего он направился к выходу из аэропорта.

17 января суд должен рассмотреть ходатайство об аресте Порошенко по делу о государственной измене.

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