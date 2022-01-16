Власти Украины ввели государственную языковую норму с 16 января

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C 16 января на Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, регламентирующий его использование в СМИ.

Как пишет РИА Новости, по новым правилам все украинские печатные СМИ теперь могут издаваться и распространяться на иностранном языке только в том случае, если одновременно издаётся тираж на госязыке.

Уточняется, что в каждом месте распространения издания на украинском должны составлять не менее 50% от всего ассортимента.

16 января 2021 года вступили в силу положения, обязывающие жителей Украины использовать только украинский язык в сфере услуг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий, в том числе с помощью законов о коренных народах и о языке.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на недопустимость дискриминации русскоязычного населения на Украине.

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