Путин: власти Украины выдавливают русских и русскоязычное население

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Власти Украины выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий, в том числе с помощью законов о коренных народах и о языке, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: власти Украины выдавливают русских и русскоязычное население
  • РИА Новости

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

«Приняли закон о коренных народах. Объявили русских, проживающих на их собственной территории, некоренным народом, так же, кстати, как и поляков, венгров, румын. Отсюда и противоречия в межгосударственных отношениях Украины с этими странами — они есть, просто их не выпячивают, но они есть», — сказал Путин.

Он также напомнил об украинском законе о языке.

«Ну просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории — вот что происходит», — отметил президент.

Летом украинский президент Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины», в перечень которого не были включены русские.

Владимир Путин отмечал, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине не просто некорректно — это смешно и глупо.

Глава государства также назвал инициативу Киева «мощным и серьёзным ударом по русскому народу в целом», к чему Москва не может отнестись безразлично.

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