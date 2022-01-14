В ГБР Украины не исключили перекрёстного допроса Порошенко и Медведчука

В Госбюро расследований Украины не исключают возможности проведения перекрёстного допроса экс-президента страны Петра Порошенко и лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявила пресс-секретарь бюро Татьяна Сапьян.

Речь идёт о деле о поставках донбасского угля в 2014—2015 годах, в рамках которого Порошенко и Медведчук проходят в качестве подозреваемых.

«Если будет соответствующая база и необходимость, то следователи сделают соответствующие действия, соберут соответствующий фактаж и пригласят на перекрёстный допрос двух упомянутых вами лиц», — цитирует Сапьян ТАСС.

Адвокат Порошенко Игорь Головань ранее заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене. Сам он заявлял, что вернётся на Украину 17 января и намерен принять участие в судебном заседании.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы Порошенко.

Также суд постановил продлить домашний арест главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку.

Ранее оппозиционер заявил, что не планирует покидать Украину, несмотря на уголовное преследование в отношении него.