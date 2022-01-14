В ГБР Украины не исключили перекрёстного допроса Порошенко и Медведчука

Короткая ссылка
В Госбюро расследований Украины не исключают возможности проведения перекрёстного допроса экс-президента страны Петра Порошенко и лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявила пресс-секретарь бюро Татьяна Сапьян.
В ГБР Украины не исключили перекрёстного допроса Порошенко и Медведчука
  • Gettyimages.ru

Речь идёт о деле о поставках донбасского угля в 2014—2015 годах, в рамках которого Порошенко и Медведчук проходят в качестве подозреваемых.

«Если будет соответствующая база и необходимость, то следователи сделают соответствующие действия, соберут соответствующий фактаж и пригласят на перекрёстный допрос двух упомянутых вами лиц», — цитирует Сапьян ТАСС.

Адвокат Порошенко Игорь Головань ранее заявил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

20 декабря стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене. Сам он заявлял, что вернётся на Украину 17 января и намерен принять участие в судебном заседании.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы Порошенко.

Также суд постановил продлить домашний арест главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку.

Ранее оппозиционер заявил, что не планирует покидать Украину, несмотря на уголовное преследование в отношении него.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить