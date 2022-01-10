Суд в Киеве продлил домашний арест Медведчуку на 60 дней

Печерский районный суд Киева постановил продлить домашний арест главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на Печерский районный суд Киева.

«Печерский районный суд продлил Медведчуку домашний арест на 60 дней», — заявили в суде.

Ранее Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину, несмотря на уголовное преследование в отношении него.

Медведчук является фигурантом возбуждённого на Украине дела о «содействии терроризму» за организацию поставок угля из не подконтрольной Киеву части Донбасса.