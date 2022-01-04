Двух пострадавших в ДТП в Белоруссии россиянок транспортируют на родину

Первый замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Кроткова заявила, что двух россиянок, пострадавших в ДТП в Витебской области, транспортируют на родину в реанимобиле, который приедет из России.

«Вероятнее всего, их доставят в Смоленск, а оттуда — по местам жительства. Каких-то оперативных вмешательств, дополнительных инструментальных обследований не требуется», — цитирует её БЕЛТА.

Кроткова добавила, что «сегодня вечером в больнице останутся трое пострадавших в ДТП».

«Состояние двоих из них оценивается как средней степени тяжести, самочувствие — ближе к удовлетворительному», — сказала она.

Ранее почётный консул России Юрий Суманеев заявил о готовности российских властей транспортировать на родину самых тяжёлых пострадавших в ДТП в Лиозненском районе Витебской области Белоруссии.

3 января в белорусском Минздраве заявили, что в результате столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии пострадал 41 россиянин.