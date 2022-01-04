Россия готова транспортировать на родину самых тяжёлых пострадавших в ДТП в Белоруссии

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Почётный консул России Юрий Суманеев заявил о готовности российских властей транспортировать на родину самых тяжёлых пострадавших в ДТП в Лиозненском районе Витебской области Белоруссии.
Россия готова транспортировать на родину самых тяжёлых пострадавших в ДТП в Белоруссии
  • ©МВД Республики Беларусь

Отмечается, что речь идёт о двух пострадавших в аварии.

«Им требуется дополнительное лечение и специализированная транспортировка. Её российские власти готовы оказать в полном объёме любыми средствами транспорта. Белорусские врачи говорят, что эти люди могли бы проходить дальнейшее лечение в белорусских специализированных медицинских центрах», — цитирует его БЕЛТА.

Суманеев также рассказал, что большая часть туристов готовится к выписке.

Ранее в белорусском Минздраве заявили, что в результате столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии, по предварительным данным, пострадал 41 россиянин, шестеро находятся в тяжёлом состоянии.

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