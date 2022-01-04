Россия готова транспортировать на родину самых тяжёлых пострадавших в ДТП в Белоруссии
- ©МВД Республики Беларусь
Отмечается, что речь идёт о двух пострадавших в аварии.
«Им требуется дополнительное лечение и специализированная транспортировка. Её российские власти готовы оказать в полном объёме любыми средствами транспорта. Белорусские врачи говорят, что эти люди могли бы проходить дальнейшее лечение в белорусских специализированных медицинских центрах», — цитирует его БЕЛТА.
Суманеев также рассказал, что большая часть туристов готовится к выписке.
Ранее в белорусском Минздраве заявили, что в результате столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии, по предварительным данным, пострадал 41 россиянин, шестеро находятся в тяжёлом состоянии.