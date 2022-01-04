В Минздраве Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич заявил, что двое пострадавших в автомобильной аварии в Витебской области Белоруссии россиян остаются в тяжёлом состоянии.

Официальный комментарий Матусевича опубликован в Telegram-канале белорусского Минздрава.

«Два пациента остаются в тяжёлом состоянии», — сказал врач.

Он также добавил, что продолжается интенсивная терапия.

По словам главврача, всего на лечении находятся 42 пациента, часть из них уже готовится к выписке.

Ранее в белорусском Минздраве заявили, что в результате столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии, по предварительным данным, пострадал 41 россиянин, шестеро находятся в тяжёлом состоянии.

Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что угрозы жизни россиян, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Витебской области Белоруссии, нет.