В Минздраве Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиян
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Официальный комментарий Матусевича опубликован в Telegram-канале белорусского Минздрава.
«Два пациента остаются в тяжёлом состоянии», — сказал врач.
Он также добавил, что продолжается интенсивная терапия.
По словам главврача, всего на лечении находятся 42 пациента, часть из них уже готовится к выписке.
Ранее в белорусском Минздраве заявили, что в результате столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии, по предварительным данным, пострадал 41 россиянин, шестеро находятся в тяжёлом состоянии.
Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что угрозы жизни россиян, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Витебской области Белоруссии, нет.