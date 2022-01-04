В Минздраве Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Короткая ссылка
Главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич заявил, что двое пострадавших в автомобильной аварии в Витебской области Белоруссии россиян остаются в тяжёлом состоянии.
В Минздраве Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиян
  • ©МВД Республики Беларусь

Официальный комментарий Матусевича опубликован в Telegram-канале белорусского Минздрава.

«Два пациента остаются в тяжёлом состоянии», — сказал врач.

Он также добавил, что продолжается интенсивная терапия.

По словам главврача, всего на лечении находятся 42 пациента, часть из них уже готовится к выписке.

Ранее в белорусском Минздраве заявили, что в результате столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии, по предварительным данным, пострадал 41 россиянин, шестеро находятся в тяжёлом состоянии.

Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что угрозы жизни россиян, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Витебской области Белоруссии, нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить