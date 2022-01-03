Белорусский Минздрав сообщил, что в ДТП с автобусом пострадал 41 россиянин

Короткая ссылка
В результате столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии, по предварительным данным, пострадал 41 россиянин, шестеро находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в белорусском Минздраве.
Белорусский Минздрав сообщил, что в ДТП с автобусом пострадал 41 россиянин
  • © AP Photo/Sergei Grits
  • AP

«По предварительным данным, пострадал 41 пассажир (все — граждане России) туристического автобуса. Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжёлом состоянии, 18 — средней тяжести», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что остальные пассажиры получили лёгкие травмы.

Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу Витебска.

Ранее белорусский СК сообщил, что экскурсионный автобус с 40 гражданами России попал в ДТП в Витебской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить