Белорусский Минздрав сообщил, что в ДТП с автобусом пострадал 41 россиянин
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- AP
«По предварительным данным, пострадал 41 пассажир (все — граждане России) туристического автобуса. Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжёлом состоянии, 18 — средней тяжести», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что остальные пассажиры получили лёгкие травмы.
Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу Витебска.
Ранее белорусский СК сообщил, что экскурсионный автобус с 40 гражданами России попал в ДТП в Витебской области.