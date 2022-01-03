Белорусский Минздрав сообщил, что в ДТП с автобусом пострадал 41 россиянин

В результате столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии, по предварительным данным, пострадал 41 россиянин, шестеро находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в белорусском Минздраве.

«По предварительным данным, пострадал 41 пассажир (все — граждане России) туристического автобуса. Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжёлом состоянии, 18 — средней тяжести», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что остальные пассажиры получили лёгкие травмы.

Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу Витебска.

Ранее белорусский СК сообщил, что экскурсионный автобус с 40 гражданами России попал в ДТП в Витебской области.