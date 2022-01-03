Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии
- РИА Новости
Отмечается, что автомобиль Renault во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с экскурсионным автобусом.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших — четверо детей», — говорится в заявлении СК в Telegram.
Следователи уточнили, что 40 из 42 пассажиров автобуса являются гражданами России.
Ранее стало известно, что в результате ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области пять человек погибли и ещё 22 пострадали.