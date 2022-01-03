Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии

Короткая ссылка
Экскурсионный автобус с россиянами попал в ДТП в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.
Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии
  • РИА Новости

Отмечается, что автомобиль Renault во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с экскурсионным автобусом.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших — четверо детей», — говорится в заявлении СК в Telegram.

Следователи уточнили, что 40 из 42 пассажиров автобуса являются гражданами России.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области пять человек погибли и ещё 22 пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить