Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области находятся в реанимации
- РИА Новости
«Всего госпитализированы 12 человек с различными травмами. Трое из них находятся в реанимации, в течение дня вертолётом санавиации доставим их в Рязань», — приводит ТАСС его слова.
Прилуцкий добавил, что два пострадавших ребёнка находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее стало известно, что количество пострадавших после ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до 22.
В МВД сообщили, что в результате ЧП погибли пять человек.