Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области находятся в реанимации. Об этом заявил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

«Всего госпитализированы 12 человек с различными травмами. Трое из них находятся в реанимации, в течение дня вертолётом санавиации доставим их в Рязань», — приводит ТАСС его слова.

Прилуцкий добавил, что два пострадавших ребёнка находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, что количество пострадавших после ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до 22.

В МВД сообщили, что в результате ЧП погибли пять человек.