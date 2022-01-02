Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области находятся в реанимации

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Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области находятся в реанимации. Об этом заявил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области находятся в реанимации
  • РИА Новости

«Всего госпитализированы 12 человек с различными травмами. Трое из них находятся в реанимации, в течение дня вертолётом санавиации доставим их в Рязань», — приводит ТАСС его слова.

Прилуцкий добавил, что два пострадавших ребёнка находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, что количество пострадавших после ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до 22.

В МВД сообщили, что в результате ЧП погибли пять человек

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