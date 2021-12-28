На Украине в 2022 году на государственном уровне отпразднуют 80-летие создания УПА

Верховная рада постановила в 2022 году отметить на Украине на государственном уровне 80-ю годовщину образования Украинской повстанческой армии* (УПА).

«Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться: 80 лет со времени создания Украинской повстанческой армии*», — говорится на сайте парламента.

В июле группа украинских депутатов предложила «на достойном уровне» отпраздновать 80-летие создания УПА.

Авторы документа тогда заявили, что УПА «вела вооружённую борьбу за государственную независимость Украины против оккупационных режимов».

Инициаторами постановления выступили в том числе лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, первый заместитель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, депутаты из фракций «Голос», «Европейская солидарность» и группы «Доверие».

Также ранее сообщалось, что на Украине была представлена новая система военных наград, в дизайне которых использована символика Украинской повстанческой армии.

Как отмечали в Кремле, сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почёте и оказывают влияние на общественную и внутреннюю жизнь страны. В Москве также утверждали, что Киев продолжает потакать украинским неонацистам и радикалам.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).