Лукашенко заявил, что «в случае войнушки в Донбассе» Белоруссия не останется в стороне

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Запад понимает, на чьей стороне будет Белоруссия в случае «войнушки» где-то на границе с Россией.

«Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он заявил об отсутствии сведений о планируемом нападении России на Украину. 

«Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше», — отметил Лукашенко.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что нет ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

12 ноября Bloomberg сообщал, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.

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