Алиев выразил соболезнование Путину в связи с трагедией на шахте в Кузбассе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил телеграмму с соболезнованиями российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Соответствующий текст опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

«Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате чрезвычайного происшествия на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Путину соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 горняков. В больницы обратился 51 пострадавший. Позднее также во время спасательной операции погибли три горноспасателя.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.