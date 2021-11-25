Токаев выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте в Кузбассе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Токаева.

Он добавил, что желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.

В результате инцидента погибли 11 шахтёров. Позднее были обнаружены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе спасательных работ на шахте «Листвяжная».