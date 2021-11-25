Токаев выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте в Кузбассе
- РИА Новости
«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Токаева.
Он добавил, что желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.
В результате инцидента погибли 11 шахтёров. Позднее были обнаружены тела троих горноспасателей, пропавших в ходе спасательных работ на шахте «Листвяжная».