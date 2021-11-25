Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с ЧП на шахте в Кузбассе
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«От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, унёсшей жизни горняков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Лукашенко пожелал близким погибших горняков мужества и стойкости, чтобы пережить невосполнимую утрату, и скорейшего восстановления всем пострадавшим в аварии.
Президент России Владимир Путин назвал трагедией ЧП в шахте «Листвяжная».
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.
По последним данным, погибли 11 человек, ещё 49 обратились за медицинской помощью.