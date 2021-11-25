Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с ЧП на шахте в Кузбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, унёсшей жизни горняков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Лукашенко пожелал близким погибших горняков мужества и стойкости, чтобы пережить невосполнимую утрату, и скорейшего восстановления всем пострадавшим в аварии.

Президент России Владимир Путин назвал трагедией ЧП в шахте «Листвяжная».

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.

По последним данным, погибли 11 человек, ещё 49 обратились за медицинской помощью.