Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с ЧП на шахте в Кузбассе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с ЧП на шахте в Кузбассе
  • ©Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, унёсшей жизни горняков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Лукашенко пожелал близким погибших горняков мужества и стойкости, чтобы пережить невосполнимую утрату, и скорейшего восстановления всем пострадавшим в аварии.

Президент России Владимир Путин назвал трагедией ЧП в шахте «Листвяжная».

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.

По последним данным, погибли 11 человек, ещё 49 обратились за медицинской помощью.

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