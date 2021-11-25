Путин назвал трагедией аварию в шахте «Листвяжная» в Кузбассе
- РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером выразил соболезнования в связи с ситуацией на шахте в Кемеровской области.
«Благодарю вас за слова соболезнования, связанные с трагедией в Кузбассе. Действительно, это большая беда, люди погибли», — сказал Путин.
Президент России отметил, что провёл несколько разговоров с губернатором региона Сергеем Цивилёвым.
Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.
По последним данным, погибли 11 человек, ещё 49 обратились за медицинской помощью.