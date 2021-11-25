Путин назвал трагедией аварию в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Президент России Владимир Путин назвал трагедией аварию в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате которой, по последним данным, погибли 11 человек.

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером выразил соболезнования в связи с ситуацией на шахте в Кемеровской области.

«Благодарю вас за слова соболезнования, связанные с трагедией в Кузбассе. Действительно, это большая беда, люди погибли», — сказал Путин.

Президент России отметил, что провёл несколько разговоров с губернатором региона Сергеем Цивилёвым.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление.

По последним данным, погибли 11 человек, ещё 49 обратились за медицинской помощью.