Белоруссия возобновит экспорт электроэнергии на Украину 21 ноября
Отмечается, что поставки планируется производить в объёме 415 МВт⋅ч.
Ранее Белоруссия полностью прекратила поставки электроэнергии на Украину.
Как поясняли в Минэнерго Белоруссии, возможность дальнейших поставок будет рассматриваться белорусской стороной «с учётом технических возможностей».
Мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможных веерных отключений электричества в украинской столице в связи с нехваткой угля и газа на 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.
11 ноября диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» активировал аварийную помощь от энергосистемы Словакии объёмом 100 МВт.