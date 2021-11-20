Белоруссия возобновит экспорт электроэнергии на Украину 21 ноября

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Поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину возобновятся 21 ноября в прежнем режиме. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные сайта Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Отмечается, что поставки планируется производить в объёме 415 МВт⋅ч.

Ранее Белоруссия полностью прекратила поставки электроэнергии на Украину.

Как поясняли в Минэнерго Белоруссии, возможность дальнейших поставок будет рассматриваться белорусской стороной «с учётом технических возможностей».

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможных веерных отключений электричества в украинской столице в связи с нехваткой угля и газа на 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.

11 ноября диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» активировал аварийную помощь от энергосистемы Словакии объёмом 100 МВт.

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