Белоруссия возобновит экспорт электроэнергии на Украину 21 ноября

Поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину возобновятся 21 ноября в прежнем режиме. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные сайта Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Отмечается, что поставки планируется производить в объёме 415 МВт⋅ч. Ранее Белоруссия полностью прекратила поставки электроэнергии на Украину. Как поясняли в Минэнерго Белоруссии, возможность дальнейших поставок будет рассматриваться белорусской стороной «с учётом технических возможностей». Мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможных веерных отключений электричества в украинской столице в связи с нехваткой угля и газа на 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию. 11 ноября диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» активировал аварийную помощь от энергосистемы Словакии объёмом 100 МВт.