Из данных оператора системы передачи «Укрэнерго» следует, что Белоруссия полностью прекратила поставки электроэнергии на Украину.

По состоянию на 11:00 18 ноября импорт из республики составляет 0 МВт/ч.

По данным УНИАН, 17 ноября показатель мощности составлял 415 МВт/ч.

Ранее в Минэнерго Белоруссии сообщалось, что с 18 ноября республика прекратит поставки электроэнергии на Украину в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.

Возможность дальнейших поставок будет рассматриваться белорусской стороной «с учётом технических возможностей».

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможных веерных отключений электричества в украинской столице в связи с нехваткой угля и газа у 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.