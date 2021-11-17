Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября

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Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября, заявило белорусское Министерство энергетики.
Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября
  • Reuters

«Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», — сообщило ведомство.

Возможность дальнейших поставок будет рассматриваться белорусской стороной «с учётом технических возможностей», отметили в пресс-службе министерства, пишет РИА Новости.

11 ноября диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» активировал аварийную помощь от энергосистемы Словакии объёмом 100 МВт.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможных веерных отключений электричества в украинской столице в связи с нехваткой угля и газа у 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.

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