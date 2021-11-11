Кличко заявил о возможных веерных отключениях электричества в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина 24» заявил о возможных веерных отключениях электричества в украинской столице.
Кличко заявил о возможных веерных отключениях электричества в Киеве
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«Если морозы продержатся несколько недель при температуре -15 °С, вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Как отметил Кличко, возможность отключения электричества связана с нехваткой угля и газа у 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.

11 ноября диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» активировал аварийную помощь от энергосистемы Словакии объёмом 100 МВт.

2 ноября Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи по запросу Украины начала поставки электроэнергии в её энергосистему.

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