Украина запросила аварийную помощь от энергосистем Словакии

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Днём 11 ноября диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» активировал аварийную помощь от энергосистемы Словакии объёмом 100 МВт.
Украина запросила аварийную помощь от энергосистем Словакии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление украинской энергетической компании.

Причиной активации помощи стало аварийное отключение нескольких блоков из-за свищей в котлах. В 04:14 отключили блок №9, а в 08:24 — блок №4 Бурштынской ТЭС. В результате к 13:00 в аварийном ремонте оказались сразу четыре блока ТЭС и ещё три были в текущем ремонте. В работе остались всего пять блоков.

Для покрытия потребностей в электроэнергии потребителей в зоне «острова Бурштынской ТЭС» НЭК и активировала аварийную помощь.

После того как второй блок загрузили до мощности 100 МВт, аварийную помощь деактивировали.

Ранее Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи по запросу Украины начала поставки электроэнергии в её энергосистему.

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