Украина запросила аварийную помощь от энергосистем Словакии

Днём 11 ноября диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» активировал аварийную помощь от энергосистемы Словакии объёмом 100 МВт.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление украинской энергетической компании.

Причиной активации помощи стало аварийное отключение нескольких блоков из-за свищей в котлах. В 04:14 отключили блок №9, а в 08:24 — блок №4 Бурштынской ТЭС. В результате к 13:00 в аварийном ремонте оказались сразу четыре блока ТЭС и ещё три были в текущем ремонте. В работе остались всего пять блоков.

Для покрытия потребностей в электроэнергии потребителей в зоне «острова Бурштынской ТЭС» НЭК и активировала аварийную помощь.

После того как второй блок загрузили до мощности 100 МВт, аварийную помощь деактивировали.

Ранее Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи по запросу Украины начала поставки электроэнергии в её энергосистему.