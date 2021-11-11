Украина запросила аварийную помощь от энергосистем Словакии
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление украинской энергетической компании.
Причиной активации помощи стало аварийное отключение нескольких блоков из-за свищей в котлах. В 04:14 отключили блок №9, а в 08:24 — блок №4 Бурштынской ТЭС. В результате к 13:00 в аварийном ремонте оказались сразу четыре блока ТЭС и ещё три были в текущем ремонте. В работе остались всего пять блоков.
Для покрытия потребностей в электроэнергии потребителей в зоне «острова Бурштынской ТЭС» НЭК и активировала аварийную помощь.
После того как второй блок загрузили до мощности 100 МВт, аварийную помощь деактивировали.
Ранее Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи по запросу Украины начала поставки электроэнергии в её энергосистему.