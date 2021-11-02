Белоруссия в рамках аварийной помощи начала поставки электроэнергии Украине
- Reuters
«2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны», — говорится в сообщении белорусского Минэнерго.
Поставки будут осуществляться до 21:00.
О долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключённых ранее, речи не идёт, отметили в министерстве.
23 октября появились сообщения, что Славянская теплоэлектростанция, расположенная в Донецкой области Украины, прекратила работу из-за отсутствия угля.
Позднее стало известно о намерении Украины с 1 ноября возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии.