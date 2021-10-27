Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии.

Об этом свидетельствуют итоги аукциона «Укрэнерго».

«На право импортировать электроэнергию в ноябре госкомпания «Энергоатом» выкупила сечение для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии мощностью 885 МВт из 900 доступных. Ещё 15 МВт приобрело ООО «Электро-Комьюнити», — приводит ТАСС итоги аукциона.

12 октября Министерство энергетики Украины заявляло, что не планирует импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.

29 сентября Украина продлевала до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.