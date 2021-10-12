На Украине заявили об отсутствии планов импортировать электроэнергию из России
- globallookpress.com
«Для планируемого прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматривается», — говорится в сообщении в Facebook министерства.
Отмечается, что на повестке дня нет вопроса о добровольном или принудительном ограничении потребления электричества.
29 сентября сообщалось, что Украина продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.