На Украине заявили об отсутствии планов импортировать электроэнергию из России

Министерство энергетики Украины заявило, что не планирует импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.

«Для планируемого прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопрос коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматривается», — говорится в сообщении в Facebook министерства.

Отмечается, что на повестке дня нет вопроса о добровольном или принудительном ограничении потребления электричества.

29 сентября сообщалось, что Украина продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.