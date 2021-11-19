Лидеры Армении и Азербайджана согласились установить контакт для предотвращения инцидентов
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Отмечается, что Алиев и Пашинян договорились присутствовать на саммите «Восточное партнёрство» в Брюсселе, где намерены обсудить ситуацию в регионе.
«В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, что послужит механизмом предотвращения инцидентов», — говорится в заявлении.
Ранее в Минобороны Армении заявили, что режим прекращения огня на границе с Азербайджаном в основном соблюдается.
В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная.
16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с их российским коллегой Сергеем Шойгу.