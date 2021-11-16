Азербайджан и Армения прекратили боестолкновения на границе возле горы Килисали
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Об этом сообщило Минобороны России.
По данным министерства, боестолкновения в районе горы Килисали на границе прекращены, ситуация нормализовалась.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, которые провоцируют эскалацию обстановки.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.