Азербайджан и Армения прекратили боестолкновения на границе возле горы Килисали

Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки после разговора министров обороны республик с российским коллегой Сергеем Шойгу.

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