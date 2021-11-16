Азербайджан и Армения прекратили боестолкновения на границе возле горы Килисали

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Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки после разговора министров обороны республик с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Азербайджан и Армения прекратили боестолкновения на границе возле горы Килисали
  • © Аппарат Президента Республики Армения

Об этом сообщило Минобороны России.

По данным министерства, боестолкновения в районе горы Килисали на границе прекращены, ситуация нормализовалась.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, которые провоцируют эскалацию обстановки.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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