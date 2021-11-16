Шойгу призвал глав Минобороны Армении и Азербайджана прекратить эскалацию обстановки
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Отмечается, что министры обсудили обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе в районе горы Килисали.
«Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что глава ведомства Закир Гасанов обсудил по телефону с российским министром обороны Сергеем Шойгу ситуацию на границе с Арменией.
Также сообщалось, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян провёл телефонные переговоры с Шойгу, в ходе которых обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.