Шойгу призвал глав Минобороны Армении и Азербайджана прекратить эскалацию обстановки

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, которые провоцируют эскалацию обстановки.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что министры обсудили обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе в районе горы Килисали.

«Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что глава ведомства Закир Гасанов обсудил по телефону с российским министром обороны Сергеем Шойгу ситуацию на границе с Арменией.

Также сообщалось, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян провёл телефонные переговоры с Шойгу, в ходе которых обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.