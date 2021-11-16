В Азербайджане рассказали о переговорах министра обороны страны с Шойгу

Минобороны Азербайджана сообщило, что глава ведомства Закир Гасанов обсудил по телефону с российским министром обороны Сергеем Шойгу ситуацию на границе с Арменией. Об этом информирует РИА Новости.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову по поводу ситуации на азербайджано-армянской границе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в ходе телефонного разговора генерал-полковник З. Гасанов заявил, что провокации, совершённые Арменией на государственной границе двух стран, решительно предотвращены».

«Генерал армии Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян провёл телефонные переговоры с Шойгу, в ходе которых обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.