Глава Минобороны Армении обсудил с Шойгу ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян провёл телефонные переговоры с российским министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которых обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Об этом говорится на сайте армянского оборонного ведомства.

«В ходе телефонного разговора министр обороны Армении рассказал о ситуации на восточной части армяно-азербайджанской границы», — отмечается в заявлении.

По словам Папикяна, Азербайджан вторгся на территорию Армении, что является нарушением трёхстороннего договора, заключённого в ноябре 2020 года.

«Министр обороны России выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий, возвращения военнопленных и урегулирования ситуации», — указывается в сообщении.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в эфире Общественного телеканала заявил, что армянские власти обратились к России с призывом защитить суверенную территорию страны в соответствии с двусторонним договором 1997 года.

Между тем в Азербайджане сообщили, что ночью 15 ноября Вооружённые силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в посёлках Зейлик и Еллия Кельбаджарского района со своих позиций в посёлке Юхары Шорджа Басаркечарского района. Об этом говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что позиции ВС Азербайджана «подверглись интенсивному обстрелу с противоположной стороны из огнестрельного оружия различного калибра, включая снайперские винтовки и гранаты».

Также, как писали СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе между двумя странами.