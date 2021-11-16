Глава Минобороны Армении обсудил с Шойгу ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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Об этом говорится на сайте армянского оборонного ведомства.
«В ходе телефонного разговора министр обороны Армении рассказал о ситуации на восточной части армяно-азербайджанской границы», — отмечается в заявлении.
По словам Папикяна, Азербайджан вторгся на территорию Армении, что является нарушением трёхстороннего договора, заключённого в ноябре 2020 года.
«Министр обороны России выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий, возвращения военнопленных и урегулирования ситуации», — указывается в сообщении.
Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в эфире Общественного телеканала заявил, что армянские власти обратились к России с призывом защитить суверенную территорию страны в соответствии с двусторонним договором 1997 года.
Между тем в Азербайджане сообщили, что ночью 15 ноября Вооружённые силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в посёлках Зейлик и Еллия Кельбаджарского района со своих позиций в посёлке Юхары Шорджа Басаркечарского района. Об этом говорится на сайте Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что позиции ВС Азербайджана «подверглись интенсивному обстрелу с противоположной стороны из огнестрельного оружия различного калибра, включая снайперские винтовки и гранаты».
Также, как писали СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе между двумя странами.