Армения обратилась к России с просьбой о защите в рамках договора 1997 года

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Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в эфире Общественного телеканала заявил, что армянские власти обратились к России с призывом защитить суверенную территорию страны в соответствии с двухсторонним договором от 1997 года.
Армения обратилась к России с просьбой о защите в рамках договора 1997 года
  • © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
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«Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к России с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение», — цитирует его ТАСС.

Ранее Совет безопасности Армении призвал Россию, ОДКБ и международное сообщество обратить внимание на «агрессивные действия» ВС Азербайджана.

Между тем в Азербайджане сообщили, что ночью 15 ноября Вооружённые силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в посёлках Зейлик и Еллия Кельбаджарского района со своих позиций в посёлке Юхары Шорджа Басаркечарского района. Об этом говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что позиции ВС Азербайджана «подверглись интенсивному обстрелу с противоположной стороны из огнестрельного оружия различного калибра, включая снайперские винтовки и гранаты».

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