Совбез Армении призвал ОДКБ и Россию обратить внимание на «агрессивные действия» Баку

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Совет безопасности Армении призывает Россию, ОДКБ и международное сообщество обратить внимание на «агрессивные действия» ВС Азербайджана.
Совбез Армении призвал ОДКБ и Россию обратить внимание на «агрессивные действия» Баку
  • Reuters

«Совбез обращает внимание России, ОДКБ и международного сообщества на продолжающиеся агрессивные действия ВС Азербайджана, подчёркивая, что эти действия направлены против суверенитета, территориальной целостности страны, региональной безопасности и стабильности, а также противоречат положениям трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы.

Между тем в Азербайджане сообщили, что ночью 15 ноября Вооружённые силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в посёлках Зейлик и Еллия Кельбаджарского района со своих позиций в посёлке Юхары Шорджа Басаркечарского района. Об этом говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что позиции ВС Азербайджана «подверглись интенсивному обстрелу с противоположной стороны из огнестрельного оружия различного калибра, включая снайперские винтовки и гранаты».

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