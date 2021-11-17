В Армении заявили о соблюдении режима прекращения огня на границе с Азербайджаном

В Минобороны Армении заявили, что режим прекращения огня на границе с Азербайджаном в основном соблюдается.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

«По состоянию на 10:00 (09:00 мск) 17 ноября ситуация в восточной приграничной зоне Республики Армения... относительно стабильна, соглашение о прекращении огня в целом соблюдается», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.