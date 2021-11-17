В Азербайджане прокомментировали ситуацию на границе с Арменией

В Минобороны Азербайджана заявили, что ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства.

«Ситуация на азербайджано-армянской границе стабилизировалась с вечера 16 ноября», — отмечается в заявлении.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что режим прекращения огня на границе с Азербайджаном в основном соблюдается.

16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.