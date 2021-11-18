Путин прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Он сказал, что «год назад при активных посреднических усилиях России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе».

«Однако недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе всё ещё до конца не успокоилась», — заявил президент.

Путин добавил, что «для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения».

Ранее в Минобороны Армении заявили, что режим прекращения огня на границе с Азербайджаном в основном соблюдается.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная.

16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.