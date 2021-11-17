Генсек ОДКБ Зась заявил о напряжённой ситуации в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на встрече секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ заявил о напряжённой ситуации в Нагорном Карабахе.

По его словам, сложная обстановка в данном регионе наблюдается, несмотря на предпринимаемые там шаги, направленные на нормализацию ситуации.

«Однако, несмотря на предпринимаемые шаги, на линии соприкосновения армянской и азербайджанской сторон всё ещё сохраняется напряжённость», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что режим прекращения огня на границе с Азербайджаном в основном соблюдается.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная.

16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.