Генсек ОДКБ Зась заявил о напряжённой ситуации в Нагорном Карабахе

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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на встрече секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ заявил о напряжённой ситуации в Нагорном Карабахе.
Генсек ОДКБ Зась заявил о напряжённой ситуации в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

По его словам, сложная обстановка в данном регионе наблюдается, несмотря на предпринимаемые там шаги, направленные на нормализацию ситуации.

«Однако, несмотря на предпринимаемые шаги, на линии соприкосновения армянской и азербайджанской сторон всё ещё сохраняется напряжённость», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что режим прекращения огня на границе с Азербайджаном в основном соблюдается.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили, что ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная.

16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки на границе после разговора министров обороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.

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