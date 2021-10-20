Саакашвили решил продолжить голодовку

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме. При этом политик согласился на медикаментозное вмешательство со стороны врачей.
Саакашвили решил продолжить голодовку
  • AP

«Я объявил голодовку с требованием прекратить использование правосудия для политического преследования в Грузии и вернуться к нормальному демократическому процессу. Пока я в заключении, я не буду принимать пищу ни в какой форме и готов к смерти», — цитирует Саакашвили Интерфакс.

При этом политик согласился на медикаментозное вмешательство со стороны врачей.

«Я хочу до конца сохранить здравое мышление и трудоспособность, поэтому я готов к медикаментозному вмешательству со стороны врачей», — заявил он.

Ранее Минюст Украины заявил о намерении добиваться выдачи Саакашвили.

1 октября власти Грузии сообщили, что Саакашвили задержан на территории республики. Украинский консул посетила экс-президента Грузии в тюрьме города Рустави, так как он является гражданином Украины и не имеет грузинского гражданства.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.

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