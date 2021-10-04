Украинский консул посетила в тюрьме Саакашвили

Украинский консул посетила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме города Рустави. Как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, состояние политика удовлетворительное.

«Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал», — приводит «РБК-Украина» его слова.

Николенко отметил, что украинские дипломаты продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь.

Ранее адвокат Бека Басилая заявил, что Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме, чувствует себя хорошо.