Украинский консул посетила в тюрьме Саакашвили
- Reuters
«Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал», — приводит «РБК-Украина» его слова.
Николенко отметил, что украинские дипломаты продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь.
Ранее адвокат Бека Басилая заявил, что Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме, чувствует себя хорошо.