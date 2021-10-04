Адвокаты рассказали о состоянии Саакашвили после задержания
- Reuters
«Миша продолжает голодовку принципиально и тем самым выражает протест, он намерен бороться до конца. Чувствует себя хорошо», — приводит РИА Новости слова Басилая.
Адвокат Саакашвили Георгий Чивиашвили также допустил, что политик сам откажется от экстрадиции.
«Что касается вопроса об экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили в этом вопросе такова, что он прибыл в Грузию, на свою родину, и собирается вести политическую борьбу. Возможно, он откажется от экстрадиции», — пояснил Чивиашвили.
1 октября грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.